Politie schiet bij achtervolging op verdachte

Net na middernacht wilde de politie in Brunssum een automobilist controleren, omdat bekend was dat de eigenaar van de auto nog een openstaande boete moest betalen. De automobilist reed weg op het moment dat de agenten hem wilde controleren, waarop de achtervolging werd ingezet. Op de Oude Straat in Amstenrade ramde de automobilist een politievoertuig. Daarna werden de drie inzittenden aangehouden. Bij de aanhouding heeft de politie het vuurwapen gebruikt. Een van de drie mannen werd daarbij geraakt in zijn been. Deze man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee andere verdachten zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Onderzoek

De politie is meteen gestart met een onderzoek. De identiteit van de verdachten is op dit moment nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wie van de verdachten de bestuurder was tijdens de achtervolging. Zoals gebruikelijk bij een incident waarbij een agent het vuurwapen gebruikt wordt het technisch onderzoek verricht door agenten van een andere politie-eenheid. Het onderzoek naar het gebruik van het vuurwapen wordt uitgevoerd door de Rijksrecherche.