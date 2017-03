Ouderen bezorgd over woonsituatie

Zo’n 80% wil zo lang mogelijk in de huidige woning blijven wonen, maar de helft van de respondenten verwacht dat hiervoor aanpassingen nodig zijn. Hoewel zo’n 60% van de ouderen een huis met overwaarde heeft, betwijfelt 71% van de ouderen of de bank wel bereid is tot een lening voor een noodzakelijke verbouwing. “De Blijverslening biedt dan uitkomst. Alleen kent slechts 4% van de senioren deze lening of woont in een gemeente die deze aanbiedt,” aldus Coen Staal, voorzitter ZWW. “Terwijl uit ons onderzoek blijkt dat zo’n 104.000 ouderen hier gebruik van willen maken.”

Hoewel ouderen langer zelfstandig thuis moeten en willen blijven wonen en er een nijpend tekort is aan zo’n 60.000 seniorenwoningen, hebben maar 2 ouderen de afgelopen 1,5 jaar gebruik gemaakt van de Blijverslening. Hiermee kunnen senioren hun woning verbouwen en seniorproof maken. Slechts 31 gemeenten bieden deze lening momenteel aan. Daarom vindt stichting ZWW dat de overige gemeenten haast moeten maken met de invoering van de Blijverslening.

“Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te begrijpen dat er snel iets moet gebeuren”, legt Staal uit. “We hebben 3 miljoen ouderen en 40% van de gemeenten zegt nu al een tekort te hebben aan seniorenwoningen. In 2020 is dat tekort gegroeid tot meer dan de helft van de gemeenten. Hierdoor blijven ouderen te lang wonen in een niet aangepaste woning. Voor de kosten van het aanpassen van die woningen willen gemeenten niet opdraaien. Vervolgens komen die ouderen in een zorginstelling terecht. Wat per maand zo’n 6400 euro netto kost.”

Naast de gemeenten vindt Coen Staal dat ook banken met oplossingen moeten komen. “Senioren die overwaarde op hun huis hebben, kunnen dat vermogen niet vrijmaken omdat banken vaak geen leningen aan hen verstrekken. Uit het onderzoek zien we een heel wisselend beeld. Sommige banken spelen hier al wel op in. De andere kunnen daarom, vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen, echt niet achterblijven.”

Stichting Zilver Wonen Weken (ZWW)

Ouderen willen zo lang mogelijk comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Dit betekent echter vooruit kijken en nú al nadenken over verbeteringen en aanpassingen aan het huis. Of over verbouwen of verhuizen. De stichting stimuleert dit door onderzoek te doen. Daarnaast is er het digitale plat­form www.zilverwonen.nl. Stichting ZWW is in april 2015 opgericht om ouderen bewust te maken van hun (woon)situatie en van de noodzaak om vooruit te kijken.