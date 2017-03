Kennis overgiet man met brandbare vloeistof

Een 38-jarige man uit Hengelo belde op maandagmorgen 13 maart naar de politie. Hij vertelde dat hij omstreeks 7.00 uur door een kennis van hem was overgoten met een brandbare vloeistof op de Industriestraat in Hengelo.

De kennis, een man van 35 jaar uit Hengelo, wilde hem in brand steken. De 38-jarige man wist dit te voorkomen door weg te rennen. De politie heeft aangifte van de man opgenomen en een onderzoek in gesteld.

In de middag is een 35-jarige man uit Hengelo buiten heterdaad, op last van de officier van justitie, aangehouden in Hengelo. Hij wordt verdacht van poging moord/doodslag. De politie onderzoekt de aanleiding van dit incident en heeft inmiddels een buurtonderzoek gehouden.