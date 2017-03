Leden motorclub aangehouden voor afpersing

Doorzoeking

Bij doorzoeking in de woning van de man van 25 is een verboden wapen aangetroffen. In de auto van de man uit Heerlen werd een kleine hoeveelheid, zo’n 50 gram, verdovende middelen gevonden.

Eerdere aanhouding

In het onderzoek naar deze afpersing hield de politie afgelopen week in Maasmechelen (B) ook al een verdachte, een man van 31 jaar, aan. Deze werd in afwachting van zijn uitlevering naar Nederland ingesloten in België. Hij is maandag uitgeleverd aan Nederland.

Afpersing

De afpersing, waar de politie onderzoek naar doet, heeft begin 2017 plaatsgevonden. Inmiddels zijn drie personen aangehouden maar meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.