Buma wil af van dubbele nationaliteit

''Afgelopen weekend zijn wij wederom geconfronteerd met de lange arm van Ankara op een ongehoorde en schandalige manier. Erdogan is doelbewust bezig om de Turkse democratie en rechtstaat omver te werpen en mengt zich doelbewust in de Nederlandse samenleving. Dit stopt niet vanzelf. Daarom moeten we onze rug recht houden. Want wij laten ons niet chanteren en zeker niet beledigen door Erdogan.''

Turkije nooit lid van EU

Het CDA vindt dat dit Turkije nooit lid kan en mag worden van de Europese Unie. ''Het geld dat nu nog vanuit Europa naar Turkije gaat moet per direct worden stopgezet. Daarnaast moet Nederland af van het associatieverdrag met Turkije. Door dat verdrag hebben Turken niet de plicht om in te burgeren in de Nederlandse samenleving. Met de opstelling van Erdogan is er geen normale verstandhouding mogelijk.

Eind dubbele nationaliteit

Daarnaast hebben Turkse Nederlanders nog altijd een dubbele nationaliteit en daarbij ook de plicht om de Turkse militaire dienstplicht te vervullen. ''Door dit alles blijft er vanuit Turkije een loyaliteitsvraag richting Turkse Nederlanders bestaan, die volstrekt ongewenst is om te kunnen integreren in Nederland.''

''Wat er dit weekend in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag is gebeurd, gaat in tegen alles waar wij voor staan in Nederland. Het CDA is zich al veel langer bewust van de macht van Ankara. Meerdere malen hebben wij dit kabinet opgeroepen zich niet te laten chanteren. Dit was ook al zichtbaar bij de vluchtelingendeal, die gesloten moest worden. En bij het niet willen opschorten van de Europese onderhandelingen met Turkije als kandidaat-lidstaat. Juist nu moeten we onze rug recht houden, het is tijd om stappen te nemen tegen de Turkse regering, en wel meteen.''