Fietser en scooterrijder botsen in Vlaardingen

Bij een aanrijding op het fietspad langs de Mr. L.A. Kesperweg in Vlaardingen zijn maandagavond een man en een vrouw gewond geraakt.

Het betrof een aanrijding tussen en fiets en een scooter die elkaar in tegenover gestelde richting tegen kwamen. Beide gewonden zaten op de scooter en hadden flinke hoofdwonden. De man en vrouw zijn beide per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de fiets is ter plaatse door het ambulance personeel nagekeken maar bleek niets te hebben. De politie heeft een onderzoek verricht naar de toedracht van het ongeval.