Vrouw bijt twee mensen tot bloedens toe in vinger

Een 40-jarige vrouw uit het Zeeuwse Heinkenszand heeft zondagavond twee mensen tot bloedens toe in hun vinger gebeten in het dorp waar zij woont. Dit meldt de politie maandag.

Tot bloedens toe

Rond 19.00 uur werd bij de politie gemeld dat de vrouw in de Dorpsstraat twee mensen had mishandeld door ze tot bloedens toe te bijten. De vrouw zou nu door drie man in bedwang worden gehouden.

Arts

Agenten gingen snel ter plaatse en hielden de vrouw aan. Twee mensen uit Heinkenszand waren door de vrouw in een vinger gebeten en waren hierdoor gewond geraakt. Zij stelden zich onder behandeling van een arts en hebben aangifte gedaan bij de politie.

Drugs en/of alcohol

De agenten brachten de vrouw vervolgens over naar een politiecel in het cellencomplex in Torentijd waar ze is ingesloten. Met de vrouw was zondag geen land te bezeilen, vermoedelijk omdat zij onder invloed van alcohol en/of drugs was.

Maandag wordt een poging gedaan om de vrouw te horen over haar betrokkenheid bij de zaak. De reden waarom de vrouw de twee in hun vingers gebeten heeft is nog niet duidelijk.