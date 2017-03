Politie houdt 28 Noord-Nederlandse internetoplichters aan

Geldezels

'Deels gaat het om mensen die via handelsplaatsen op internet goederen aanboden, maar deze niet leverden. Daarnaast gaat het om mensen die zich als geldezel beschikbaar hebben gesteld voor fraudeleuze handel in goederen via internet. In een aantal zaken is in het kader van `misdaad mag niet lonen' conservatoir beslag gelegd', aldus de politie

50 gedupeerden

Een van de verdachten betreft een 24-jarige man uit Groningen. Tegen hem was 17 keer aangifte gedaan van oplichting. Uit onderzoek naar de bankrekeningen bleek echter dat er in totaal ongeveer 50 gedupeerden moeten zijn. De verdachte heeft de oplichting en het witwassen van zijn opbrengsten bekend.

Verslaving

De motivatie zou liggen in het financieren van een verslaving. In deze zaak is voor 1500 euro conservatoir beslag gelegd. Bovendien is afstand gedaan van de gebruikte computerapparatuur. Alle aangehouden verdachten moeten zich in september verantwoorden op twee themazittingen.

Internetoplichting

Internetoplichting is heel breed, maar gaat in elk geval over al die gevallen waarin gebruikers van een online handelsplaats advertenties plaatsen of een product te koop aanbieden, vervolgens geld ontvangen van een koper (vaak via een geldezel), maar daarna de producten niet leveren of nepproducten of kapotte producten leveren.

Aangiftes

In totaal is er tijdens deze week aan ruim 200 aangiftes een vervolg gegeven. De groep slachtoffers bestaat uit kopers op internet. De gedupeerden zijn afkomstig uit heel Nederland. Zij reageerden op advertenties, maakten een geldbedrag over, maar zagen nooit iets van de goederen.