Man overleden bij eenzijdig verkeersongeval

Bij een eenzijdig ongeval op de Corleseweg in Winterswijk is maandagochtend een 34-jarige man uit Lichtenvoorde om het leven gekomen.

De man is door nog onbekende redenen in een flauwe bocht van de weg geraakt en in de berm terecht gekomen, waarna de auto tegen een boom reed. De man is ter plekke overleden aan zijn verwondingen.

De verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval.