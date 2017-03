Politie grijpt in bij demonstratie Turken in Amsterdam

De politie heeft op last van de burgemeester van Amsterdam een einde gemaakt aan de demonstratie door Turken in de hoofdstad.

Van der Laan deed dit rond 22.45 uur en maakte gebruik van de Wet Openbare Manifestaties. De demonstratie van vanmiddag werd gedoogd omdat deze rustig verliep. Nadat vanavond de sfeer grimmiger werd, besloot Van der Laan de politie te laten ingrijpen.

Omdat de groep demonstranten geen gehoor gaven aan meerdere vorderingen van de politie op het plein 40 - 45 te verlaten, heeft de mobiele Eenheid de demonstranten uiteen gedreven met verschillende charges. Ook heeft men een waterwerper ingezet.

De honderden Turken beantwoorden de komst van de mobiele eenheid met het gooien van stenen richting de politie. Er zijn volgens de politie enkele aanhoudingen gepleegd voor opruiing, het brengen van de hitlergroet en roepen van nazistische leuzen.

Het is voor de tweede dag op rij dat de politie moet ingrijpen bij een demonstratie door Nederlandse Turken die reageren op de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. In Rotterdam moest de politie ingrijpen nadat de minister van Familiezaken Kaya in Nederland geweerd werd.