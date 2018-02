Sieneke bevalt van tweede kindje

Zangeres Sieneke heeft op Twitter bekendgemaakt dat ze moeder is geworden van haar tweede kindje.

Het is een jongetje dat de naam Dani heeft gekregen. Een dolgelukkige Sieneke schrijft op Twitter:

Ooh wat zijn we gelukkig!! Ons gezin is compleet vandaag zijn wij trotse ouders en grote zus geworden van Dani. Wat een rijkdom!"

Sieneke belandde vorig jaar september nog in het ziekenhuis vanwege een keelontsteking. Daardoor kon ze een tijdlang niets eten of drinken. Via een infuus kreeg ze vocht en antibiotica toegediend.

Sieneke trouwde in november 2013 met Jan. Het stel kreeg in 2014 een dochter, Rosalie.Sieneke werd vooral bekend vanwege haar deelname aan het Songfestival in 2010. Ze deed mee met lied 'Ik ben verliefd'. (Sha-la-lie)

