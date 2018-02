Kristallen Film voor docu 'Nao 't Zuuje'

Nao 't Zuuje, de documentaire van regisseur Rob Hodselmans, heeft de Kristallen Film status behaald. 'Meer dan 10.000 betalende bezoekers zagen de documentaire over Vastelaovend (carnaval) in Venlo sinds de première op 6 januari 2018', zo meldt het Nederlands Film Festival woensdagavond.

Eerste Kristallen Film dit jaar

'Nao 't Zuuje is de eerste film die dit jaar de Kristallen Film status behaalde en heeft inmiddels meer dan 20.000 bezoekers getrokken', aldus het Nederlands Film Festival.

Rob Hodselmans

Nao ’t Zuuje is een documentaire van Rob Hodselmans waarin hij aan de hand van tien carnavalsvierders en hun persoonlijke verhalen de kern van vastelaovend (carnaval) weet te raken, de impact toont van de traditie en het belang ervan voor het Zuiden. Via de centrale figuur Prins Lex Uiting ontmoeten we de personages en zien we dat de vastelaovend het cement is dat vierders van alle pluimage met elkaar verbindt en verbroedert. Het is een uitlaatklep én een moment van zelfreflectie in een decor van feest, melancholie en pure emotie.

Gemeente Venlo

De documentaire is geproduceerd door Pupkin in coproductie met BNNVARA en met steun van Gemeente Venlo. Distributeur van Nao 't Zuuje is Gusto Entertainment. De film is momenteel te zien in 17 filmtheaters en een kortere versie van 50 minuten wordt donderdag 8 februari om 21:45 uur uitgezonden op NPO3.

Film Awards

De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds toegekend wanneer er voor een Nederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken.

