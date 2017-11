Theaterproductie over voormalig Koningin Juliana in de maak

Voor de verhaallijnen zal het creatieve team zich baseren op alle beschikbare documentatie. Over de nadere invulling wordt in een later stadium meer bekend gemaakt.

Ruud de Graaf en Hans Cornelissen hebben in de afgelopen vijftien jaar diverse in eigen huis ontwikkelde musicals, theaterconcerten en toneelstukken in de theaters gebracht. Zoals de musicals Wat Zien Ik?! en Het meisje met het rode haar en het toneelstuk Midlife. Vorig theaterseizoen bracht De Graaf & Cornelissen Entertainment de wereldpremière van de toneelversie van Indecent Proposal en de nieuwe personality-musical Adèle Conny Jasperina - De Grote Drie in de theaters. Dit seizoen zijn er volle zalen voor de nieuwe biografische musical LIESBETH, over het leven en de carrière van Liesbeth List.

Aankomend seizoen staat weer een nieuw geschreven toneelstuk op het repertoire. De voorstelling JULIANA - Code Oranje zal op zijn vroegst over ruim twee jaar in de Nederlandse theaters te zien zijn.