DWDD nog maar 6 maanden per jaar uitgezonden

'Matthijs van Nieuwkerk zal het programma in het vervolg telkens zes maanden per jaar presenteren. Daardoor ontstaat ruimte voor de ontwikkeling en presentatie van nieuwe programma-ideeën', aldus BNNVARA.

Geen DWDD tussen april en oktober

Vanaf januari zal hij DWDD zes maanden per jaar presenteren, van begin januari tot begin april en van eind september tot eind december. Dat maakte Van Nieuwkerk vanochtend bekend in een interview met Antoinnette Scheulderman van de Volkskrant.

Robert Kievit, mediadirecteur van BNNVARA, begrijpt deze stap. 'Het dagelijks presenteren van De Wereld Draait Door is topsport en dat is intensief. Dat doet Matthijs al 12 jaar. Dat hij nu een minder lang seizoen gaat maken betekent gelukkig ook dat we ons de komende jaren verzekerd weten van zijn inzet voor DWDD'.

Nieuwe programmaconcepten ontwikkelen

'Ik ben blij dat hij daarnaast van plan is de ruimte en tijd te nemen om met en voor BNNVARA nieuwe programmaconcepten te ontwikkelen en zo mogelijk te presenteren. Dat hij de inventiviteit heeft om bijzondere nieuwe concepten te ontwikkelen heeft Matthijs afgelopen jaren bewezen met de bijzondere spin offs van DWDD', aldus Kievit

'Veelkoppig monster'

Matthijs van Nieuwkerk: 'Ik ga hopelijk nog lang door met DWDD, maar het is een even verleidelijk als veelkoppig monster, een reusachtige slokop. Iets meer lucht aan de horizon, goed voor mij en ik denk goed voor het programma'. DWDD is vanaf maandag 4 september aanstaande weer elke werkdag om 19.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.