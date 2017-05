Gouden Film voor 'Voor elkaar gemaakt'

Al meer dan 100.000 mensen brachten een bioscoopbezoek aan de film over vrijgezel Felix, die na een bizar incident zijn vruchtbaarheid verliest. Hoofdrolspelers Loes Haverkort en Matthijs van de Sande Bakhuyzen werden vanmiddag in de Skybar MADAM in Amsterdam verrast met de Gouden Film award, namens het Nederlands Filmfonds en het Nederlands Film Festival in samenwerking met L’OR ESPRESSO: hoofdsponsor van het Nederlands Film Festival.

In het kort:

Vrijgezel Felix (Matthijs van de Sande Bakhuyzen) geniet volop van zijn leven zonder vaste relatie en kinderen. Totdat een one night stand door een bizar incident eindigt in het ziekenhuis. Als Felix daar bijkomt, krijgt hij tot zijn schrik de diagnose dat hij voor eeuwig onvruchtbaar zal zijn. Zijn prettig gestoorde broer Jelle (Fabian Jansen) ontdekt dat een eerdere donatie van Felix aan de spermabank goed terecht is gekomen: bij de eicel van TV-presentatrice Jip (Loes Haverkort). Vanaf dat moment zet Felix alles op alles om de vader te worden van het enige kind dat hij ooit zal kunnen hebben.