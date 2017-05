Wietze & Mattie zijn geen duo meer

Mattie en Wietze zouden samen bij Talpa een contract tekenen om een ochtendshow te beginnen bij Sky Radio. Mattie is op deze beslissing teruggekomen en blijft bij Qmusic. Naar verluid zou hij een salaris krijgen van 6 ton en een Tesla. Tijdens de vakantie van Wietze in Portugal kreeg hij een appje van Mattie met de mededeling dat hij bij Q blijft en verder zijn eigen weg gaat.

De Telegraaf heeft de hand weten te leggen op een e-mail die Wietze aan Mattie stuurde. Hierin schrijft Wietze: ‘Hoe denk je dat de luisteraars dit zullen beoordelen? De zielige Mattie die werd bedrogen, blijkt zelf de grootste bedrieger. Een matennaaier voor wie een bankrekening belangrijker is, dan afspraken nakomen en een goede vriendschap. Ik vind het heel erg dat ons radioteam voortaan onder jouw grillen moet werken. Het is niet anders, maar ik hoop wel dat je ze met meer respect behandelt dan mij.’

Wietze doelt hiermee op de wijze hoe Mattie werd bedrogen door zijn voormalige vriendin. Deze was zwanger van een tweeling waarvan Mattie niet de vader bleek te zijn.

Mattie, die nu alleen de ochtendshow doet bij Qmusic, gaf vanmorgen een korte reactie op de situatie: ‘Ik zei wel eens 'als wij ooit samen in een bejaardentehuis zitten, dan denken we: jeetje, wat is er gebeurd?’ Hij zou later vandaag verder ingaan op de breuk met Wietze.