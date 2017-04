'Humberto Tan woont gescheiden van zijn gezin'

Humberto Tan woont niet meer thuis bij zijn partner Ineke en hun drie kinderen. Als we Weekblad Prive moeten geloven dan is het stel, dat nooit is getrouwd, al weken uit elkaar.

De RTL-presentator heeft in de buurt van zakenwijk de Zuidas sinds enige tijd de beschikking over een studio waar hij, in ieder geval, de afgelopen twee weken de nacht heeft doorgebracht. Misschien zelfs nog een week langer, zo weet het roddelblad.

Het AD weet zelfs te melden dat hij door zijn 'nieuwe buren' is gespot met de blonde 31-jarige nieuwslezeres Dionne Stax. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze wat met elkaar hebben. In de krant zegt Humberto hierover: "Ik ga er helemaal niets over zeggen. Nu niet, nooit niet".

Humberto Tan was ruim 20 jaar samen met Ineke. Samen hebben ze drie kinderen: Isa (19), Julia (16) en Benjamin (8).