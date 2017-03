Jan Smit pakt goud en platina in Duitsland

Het nieuwe album 'Jetzt Geht's Richtig Los' werd na 2 maanden al met goud bekroond voor meer dan 100.000 verkochte exemplaren! Daarnaast heeft 'Vorsicht Unzensiert' de platina status verworven, het debuutalbum van de heren is inmiddels al meer dan 200.000 keer verkocht! Als vanzelfsprekend is Jan behoorlijk in zijn nopjes door dit heugelijke nieuws!