Vlogger Enzo Knol krijgt wassenbeeld in Madame Tussauds

Enzo Knol, bekend van dagelijkse vlogs op YouTube, krijgt een wassenbeeld in Madame Tussauds Amsterdam. 'Hij is de eerste Nederlandse vlogger die wordt toegevoegd aan de wassenbeelden collectie van nationale en internationale sterren', zo meldt Madame Tussauds vrijdag.

Internetsterren

Hiermee gaat Madame Tussauds Amsterdam een nieuw tijdperk in, waarbij de sterren van het internet ook een plek krijgen binnen de wereldberoemde attractie. Enzo Knol staat al geruime tijd in de top vijftien van meest aangevraagde beelden door ,veelal jonge, bezoekers.

'Ontzettende vereerd'

De populaire vlogger, die vooral bekend is bij tieners, heeft afgelopen week zijn eerste poseersessie gehad met Tussauds beeldhouwers uit Londen. Enzo heeft hier vol enthousiasme en geduld aan meegewerkt. ‘Ik voel me ontzettend vereerd dat ik een wax beeld krijg in Madame Tussauds, een moment dat voor altijd in mijn geheugen zal blijven staan’.

Enzo Knol

Enzo is een Nederlandse vlogger op YouTube. Zijn eerste filmpje kwam online op 9 juni 2013 waarna zijn populariteit en het aantal abonnees op zijn YouTube kanaal snel toe nam tot bijna 1,5 miljoen nu. Knol zijn doel is zo veel mogelijk mensen blij te maken met zijn altijd positieve video’s, die iedere dag precies om 16.00 uur online gaan.

De poseersessie is door Enzo gefilmd en terug te zien in zijn vlog van vandaag op youtube: