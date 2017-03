Kluivert: onderduikverhaal Okkie klinkklare onzin

De inbreker die in 2002 twee Van Gogh-schilderijen stal, heeft ondergedoken gezeten bij Patrick Kluivert in Barcelona. Althans dat is het verhaal van Octave Durham, alias Okkie, in de speciale Brandpunt-documentaire die dinsdagavond wordt uitgezonden.

Okkie vluchtte destijds naar Spanje, waar hij zijn oude vriend Patrick Kluivert tegenkwam. Okkie verbleef in een hotel, maar Kluivert bood hem onderdak, zo weet het AD. Volgens Okkie wist Kluivert niet waarom hij op de vlucht was, maar hij waarschuwde Kluivert wel met de woorden: 'Als ze mij pakken, kom je in alle kranten van de wereld.' Waarop Kluivert zei: 'Dat kom ik toch al.'

Volgens Patrick Kluivert tegenover de Telegraaf is het klinkklare onzin dat Van Gogh-inbreker Octave ’Okkie’ Durham na de roof bij hem heeft ondergedoken in Barcelona, zoals de crimineel beweert in een Brandpunt-documentaire. ''Ik heb Octave Durham vast ook ontmoet, wellicht in mijn club CDLC, zijn gezicht komt me zelfs bekend voor. Maar dat ik hem onderdak heb geboden is pertinente onzin. Sterker, als ik zijn verleden had gekend, was ik vanzelfsprekend ver uit zijn buurt gebleven.'' Kluivert heeft inmiddels zijn advocaat Mr. Spong benaderd om juridische stappen voor te bereiden.

De roof

In 2002 pleegde beroepscrimineel Octave Durham een geruchtmakende schilderijenroof in het Van Gogh Museum. Hij stal twee unieke, kostbare doeken van Vincent van Gogh. Durham werd veroordeeld en moet nog altijd tonnen schadevergoeding betalen aan het museum.

In de documentaire legt hij voor het eerst een gedetailleerde bekentenis af en volgen we hem in zijn zoektocht naar de verdwenen schilderijen, die hij destijds verkocht aan de maffia. Om zijn schuld aan het museum af te kunnen lossen probeerde hij het afgelopen jaar de schilderijen terug te vinden. Maar tijdens zijn speurtocht werden de doeken plotseling door de Italiaanse politie ontdekt en in beslag genomen. Vandaag komen de schilderijen terug naar Amsterdam.