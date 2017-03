Elske Doets Zakenvrouw van het Jaar 2017

De directeur-eigenaar van Jan Doets America Tours, een succesvolle direct-sell reisorganisatie gespecialiseerd in vakantiereizen op maat naar de Verenigde Staten en Canada, kreeg in Noordwijk aan Zee de prestigieuze Prix Veuve Clicquot, Business Woman of the Year Award, uitgereikt door minister Hennis (Defensie).

Elske Doets is daarmee de 36e Zakenvrouw van het jaar op rij in Nederland. Sinds 1981 wordt in Nederland de prestigieuze Prix Veuve Clicquot uitgereikt aan bijzondere succesvolle zakenvrouwen, onder wie Anne-Marie Rakhorst, Sylvia Tóth en Francine Houben.



De jury staat onder leiding van voormalig minister Annemarie Jorritsma en bestaat verder uit VNO NCW-voorzitter Hans de Boer, Michael van Straalen van MKB Nederland, ABP-voorzitter Corien Wortman-Kool en Zakenvrouw van het jaar 2016 Vivienne van Eijkelenborg.



Elske Doets geeft vanaf 2001 als directeur-eigenaar leiding aan Jan Doets Reizen en zag het bedrijf dat gevestigd is in Heerhugowaard sindsdien fors groeien. Volgens de jury heeft Elske Doets wezenlijk bijgedragen aan een positieve waardering van het vrouwelijk ondernemerschap in Nederland.



,,Ik ben ongelooflijk vereerd met deze waardering die mij wordt toegekend in de vorm van deze titel Zakenvrouw van het jaar 2017”, reageert Elske Doets op de uitreiking. ,,Dit is voor mij persoonlijk een grote verrassing en ik zie het als een blijk van erkenning voor het bedrijf en mijn team.”