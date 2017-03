Samantha 'Barbie' mogelijk weer vrijgezel

De ontwikkelingen waren te volgen in Samantha en Michael: enkeltje Torremolinos op RTL5. Maar nu blijkt Samantha met haar twee kinderen alleen thuis te zitten in Duindorp, terwijl Michel weer in Spanje zit om zijn feestcafé verder uit te bouwen.

''Hard hoofd in''

De manager van het stel Jake Hampel zegt tegenover de krant nog een bemiddelingspoging te gaan doen, al heeft hij er een hard hoofd in. ''Ik heb Samantha vandaag gesproken en ze zegt dat dit niet de insteek kan zijn van hun huwelijk. Het is allemaal nog vers, dus het kan zijn dat ze dit in een opwelling zegt, maar een echtelijke breuk lijkt me onafwendbaar.''

Barbie zou zich niet thuis voelen op Torremolinos. Ook vindt ze het geen plek om haar kinderen op te laten groeien. In Duindorp voelt ze zich thuis, daar heeft ze haar familie zitten.''

''Andere vrouwen''

Michael daar in tegen lijkt zich wel goed te vermaken, ook met andere vrouwen. Hij ontkent dat er echt iets is gebeurd, maar zij maakt zich grote zorgen waardoor de roddel en achterklap snel is gemaakt, zegt Hampel. ''Maar: waar er twee kijf hebben, hebben er twee schuld.''

Samantha en Michael van der Plas zijn vijf jaar geleden getrouwd en hebben samen twee kinderen.