Operaties Gelre ziekenhuizen gecanceld om griepepidemie

Op dit moment is zowel in Apeldoorn als in Zutphen nagenoeg elk bed van Gelre Ziekenhuizen bezet vanwege het aanhoudende griepvirus. Dit meldt Gelre Ziekenhuizen vrijdag.

'Aanhoudende patiëntenstroom'

'We werken met man en macht aan het opvangen van de aanhoudende patiëntenstroom', zegt woordvoerder Carla Icking. In de hele regio staat de beddencapaciteit van ziekenhuizen onder forse druk.

Operaties gecanceld en extra personeel ingezet

Icking spreekt van een 'uitzonderlijke situatie'. Icking: 'We hebben maatregelen moeten nemen om de beschikbare beddencapaciteit zo goed mogelijk te benutten. Zo hebben we extra personeel ingezet. Ook hebben we enkele - niet levensbedreigende - operaties moeten afzeggen om bedden vrij te spelen.' Gelre betreurt dit zeer.

Acute zorg gaat voor

'Voor de patiënten in kwestie is het bijzonder vervelend. Zij stellen zich in op een ingreep die plotseling wordt afgeblazen. Maar we kunnen niet anders. Ook de ziekenhuizen in de regio liggen vol. We moeten voorrang geven aan patiënten die acute zorg nodig hebben.'

Flinke epidemie

Gelre verwacht dat de druk op de bedden nog tenminste anderhalve week aanhoudt. Als de patiëntenstroom nog sterker gaat toenemen dan nu al het geval is, zullen meer operaties moeten worden afgezegd. 'We hopen van harte dat het niet zo ver komt. Maar we hebben nu eenmaal te maken een flinke griepepidemie.'

RIVM

Het RIVM geeft aan dat er vorige week 151 mensen op de 100.000 inwoners met influenza-achtige ziekte (IAZ) zijn geregistreerd. Dat is voor de negende achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000.