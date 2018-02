Gemeente Amsterdam overweegt aansluiting bij aangifte tegen tabaksindustrie

'Steun voor aangifte'

'Amsterdam steunt de aangifte die advocaat Benedicte Ficq in 2016 heeft gedaan tegen de tabaksindustrie. Amsterdam onderzoekt momenteel of het juridisch haalbaar is om zich, in navolging van onder andere het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, aan te sluiten bij deze aangifte. Het doel is een strafzaak te beginnen tegen de vier grote tabaksproducenten in Nederland', aldus de gemeente.

Statement

Eric van der Burg, wethouder Zorg: 'Roken is al jaren één van de prioriteiten van het Amsterdamse volksgezondheidbeleid. Het is de grootste vermijdbare veroorzaker van ziekte en de grootste veroorzaker van sociaal economische gezondheidsverschillen. Door te onderzoeken of we ons aan kunnen sluiten bij de aangifte wil Amsterdam een statement maken. We zijn al jaren hard bezig een rookvrij Amsterdam te realiseren. Het ondersteunen van de aangifte tegen de tabaksindustrie past in deze lijn.'

Rookvrij Amsterdam

Het ondersteunen van de aangifte tegen de tabaksindustrie past in de ambitie om Amsterdam zo snel mogelijk rookvrij te maken. Op 8 februari bespreekt de raadscommissie Zorg en Sport de notitie ‘Op weg naar een rookvrij Amsterdam’, deze notitie is een verdere uitwerking van het vastgestelde tabaksontmoedigingsbeleid 2016-2019. Dit beleid richt zich op twee speerpunten; voorkomen dat jongeren beginnen met roken en stimuleren dat Amsterdammers stoppen met roken.

Er is de afgelopen jaren al veel bereikt; zo zijn er afspraken gemaakt met professionals die werkzaam zijn in de geboortezorg, zijn al 35 scholen voor het voortgezet onderwijs rookvrij en besluiten steeds meer sportclubs zich aan te sluiten bij de rookvrije generatie. Daarnaast geeft de gemeente het goede voorbeeld. Er zijn geen inpandige rookruimtes meer in de gemeentegebouwen en alle medewerkers kunnen gebruik maken van een online stoppen met roken cursus.

Nederland Rookvrij!

Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die partner is geworden van de Alliantie Nederland Rookvrij! Daarnaast is het roken op de pont sinds 1 januari verboden. In 2018 wil Amsterdam dit verder uitbreiden door in te zetten op rookvrije sport, rookvrij spelen zoals bij attracties, populaire Amsterdamse bezienswaardigheden, speeltuinen en kinderboerderijen rookvrij en een rookvrije start in de openbare ruimte.

Rookvrije generatie

De gemeente Amsterdam is genomineerd voor de Rookvrije Generatie Awards 2018 in de categorie Gemeente. De Rookvrije generatie is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. De Awards zetten mooie initiatieven in het zonnetje die zijn genomen op weg naar een Rookvrije Generatie.