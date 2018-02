'Te veel fijnstof in huizen door slechte luchtverversing'

De luchtkwaliteit is in 1 op de 7 Nederlandse huizen het grootste deel van de dag onvoldoende als gevolg van fijnstof. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek in opdracht van het Longfonds.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Blauw Research bij 749 huishoudens. Met een speciale sensor wordt gedurende 9 maanden het gehalte aan CO2, fijnstof (PM2,5), luchtvochtigheid en temperatuur gemeten. Ook hebben de deelnemers aan het onderzoek vragenlijsten ingevuld.

'S avonds

In vrijwel alle huizen zijn verhoogde concentraties fijnstof gemeten. Dit gebeurt vooral aan het begin van de avond. Uit de metingen blijkt ook dat de concentraties CO2 oplopen gedurende de avond, als de meeste bewoners thuis zijn. In 1 op de tien huizen worden de advieswaarden zelfs langer dan een kwart van de dag overschreden.

Belangrijk

Binnenluchtdeskundige Froukje van Dijken van BBA Binnenmilieu is niet verbaasd over de resultaten: 'We weten uit eerder onderzoek dat de binnenluchtkwaliteit in woningen vaak te wensen overlaat. Daarom is het goed en belangrijk dat nu grootschalig onderzoek wordt gedaan naar manieren om het bewustzijn van bewoners over luchtkwaliteit in huis te vergroten.'

Gezondheidsklachten

Te veel fijnstof, onvoldoende luchtverversing, vochtproblemen en schimmel, lijken op het eerste gezicht niet zo schadelijk, maar kunnen leiden tot vermoeidheid, benauwdheid, infecties aan de luchtwegen en op lange termijn longziekten als astma en COPD. Michael Rutgers: ‘Mensen brengen meer dan 20 uur van hun tijd binnen door. Het is belangrijk dat de lucht daar gezond is.’

Meerderheid onbewust

90% van de huishoudens blijkt zich nog nooit had verdiept in de luchtkwaliteit binnenshuis. ‘Voorheen had ik geen idee van de luchtkwaliteit in huis. Nu met de sensor zie ik dat koken een enorme invloed heeft op die luchtkwaliteit. Dat heeft mij echt verbaasd’, vertelt deelnemer Ad Brenters. In de volgende fase van het onderzoek wordt gekeken of inzicht in de luchtkwaliteit in huis er ook toe leidt dat bewoners maatregelen nemen om de lucht binnen gezonder te maken.

Samenwerking

Het Longfonds wil dat niemand meer ziek wordt van de lucht die wordt ingeademd. Samen met Eneco, Quby, Philips en Awaire werken we aan de bewustwording voor gezonde lucht in huis. In het voorjaar 2018 is het onderzoek helemaal afgerond.