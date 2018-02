Alcoholgebruik ook onderdeel van Nationaal Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord zal niet alleen gaan over de aanpak van roken en overgewicht maar ook over het terugdringen van problematisch alcoholgebruik. Dat maakt staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris sprak in de afgelopen maanden met een groot aantal maatschappelijke organisaties, ondernemers en deskundigen over de invulling van het Preventieakkoord. De inzet op de drie thema’s – roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik - wordt breed gedeeld. Deze thema’s leiden tot een groot gezondheidsverlies en veroorzaken een hoge ziektelast . In de gesprekken is gewezen op de samenhang van gezondheidsproblemen met achterliggende problematiek op het vlak van het sociaal domein, zoals armoede en schulden. Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik en de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen komen meer voor bij mensen met een lage opleiding en een laag inkomen. Om resultaten te bereiken is vaak ook inzet op de achterliggende problematiek nodig.

Niet van de blauwe knoop

Blokhuis: “Ik ben niet van de blauwe knoop en kan erg genieten van een biertje. Maar ik ben er van overtuigd dat we de risico’s van problematisch alcoholgebruik voor onder andere onze gezondheid sterk onderschatten. Daar mogen en kunnen we als samenleving niet voor wegkijken. Wat problematisch alcoholgebruik is, verschilt per individu. Maar als je de lat hoger legt en goed op je gezondheid let, is het advies van de Gezondheidsraad heel helder. Drink niet of niet meer dan één glas per dag. En die glazen per dag mag je niet bij elkaar optellen en allemaal tegelijk in het weekend drinken, als je het gezond wilt houden. Dat moeten we ons allemaal veel beter realiseren.”

Voorstellen

In gesprekken over het Nationaal Preventieakkoord zijn allerlei mogelijke voorstellen genoemd door de gesprekspartners om roken, overgewicht en alcoholgebruik te verminderen. Met betrekking tot alcohol hebben gesprekspartners onder andere genoemd: campagnes gericht op specifieke doelgroepen, prijsmaatregelen, verminderen van verkooppunten, beperken reclames, inzetten op een cultuur van sport zonder drank en meer aandacht voor alcohol in de zorg en op school. Het is nog te vroeg om te zeggen welke voorstellen de eindstreep halen en een plek krijgen in het Nationaal Preventieakkoord.

Blokhuis: “We bereiken hier alleen iets als we het samen doen. Belerend met een vingertje wijzen naar elkaar moeten we echt niet willen. Ik ga verder om tafel met alle betrokkenen. Met een evenwichtig pakket aan afspraken moeten we gezamenlijk komen tot veel meer bewustzijn over alcohol en daar ook naar handelen.”

Alcohol en kans op ziekten

Matig alcoholgebruik van ongeveer 1 glas per dag lijkt de kans op bepaalde ziekten te verkleinen. Aan de andere kant verhoogt het drinken van 1 glas per dag al de kans op borstkanker. Meer drinken dan dat leidt tot hogere risico’s op beroerte, leveraandoeningen, diabetes en verschillende soorten kanker. Meer info bij Voedinsgcentrum.