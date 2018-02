Deskundigen: dwangmatig gebruik van sociale media moet als verslaving erkend worden

Er is namelijk nog geen erkende behandeling en daar komt bij dat dwangmatig gebruik van Facebook en Instagram geen erkende ziekte is en dus niet wordt vergoed. Dit schrijft het AD maandag.

Verlies van echt sociaal contact

Een op de zes jongeren gaf drie jaar geleden aan verslaafd te zijn aan sociale media. Soms leidt de verslaving ertoe dat mensen niet meer normaal kunnen functioneren. Dan komen ze niet meer aan hun studie toe, verliezen sociale contacten in de 'reële wereld' en krijgen te maken met een flink slaaptekort. Elke vrije minuut wordt benut om te kijken of er app-berichten zijn en om te kijken hoeveel 'likes' een een bericht krijgt.

Nog geen erkende ziekte

Omdat dwangmatig gebruik van sociale media geen erkende ziekte is, moeten specialisten een zogenaamd ander probleem, zoals bijvoorbeeld drugsgebruik, aanwenden om deze sociale media-verslaafden te kunnen behandelen. Sociale media-verslaafden worden daardoor niet geregistreerd en dus zijn er geen harde cijfers bekend over het aantal mensen dat sociale media-verslaafd is. Deskundigen vinden het hoog tijd worden dat dwangmatig gebruik van sociale media als een verslaving erkend wordt.

