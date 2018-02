Goedkoper hartfilmpje door huisarts via smartphone of tablet

Binnenkort kunnen ruim 1.100 Nederlandse huisartsenpraktijken gebruikmaken van een nieuwe dienst van technologiebedrijf KPN, waarbij het mogelijk wordt om met een smartphone of tablet bij de huisarts of de patiënt thuis een volwaardig hartfilmpje (ECG) te maken. Dit heeft KPN die de speciale app hiervoor heeft ontwikkeld bekendgemaakt.

1 miljoen hartpatiënten

Nederland telt circa één miljoen hartpatiënten. Patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen of cardiovasculaire problemen hoeven straks minder vaak naar het ziekenhuis of de huisarts. In gebieden waar patiënten ver verwijderd zijn van medische zorg betekent de nieuwe dienstverlening CardioSecur een enorme besparing van (reis)tijd en geld. Ook voor mensen die slecht ter been zijn is deze nieuwe oplossing op het gebied van e-health een uitkomst.

Demonstratie in Goes

De provincie Zeeland is één van de gebieden waar patiënten vaak lang moeten reizen voor het bereiken van medische zorg. In het kader van de e-healthweek 2018 werden in de KPN-winkel in Goes als demonstratie de eerste ECG’s met smartphones en tablets gemaakt. Het maken van hartfilmpjes in een winkel was éénmalig, bedoeld als symbolische start.

ECG-dienst CardioSecur

Hartfilmpjes maken ‘op afstand’ is al sinds 2006 mogelijk, maar met de nieuwe mobiele ECG-dienst CardioSecur van KPN maakt de huisarts met behulp van een smartphone of tablet een volwaardig elektrocardiogram. Een cardioloog van Vital10 kijkt op afstand mee en helpt de huisarts bij het stellen van de juiste diagnose door een beoordeling van het hartfilmpje op afstand. Door daarnaast virtueel te overleggen met de cardioloog krijgt de huisarts extra mogelijkheden om de juiste diagnose te stellen.

Diagnostiek op afstand

'Als toonaangevende Nederlandse ICT-provider werken wij samen met zorginstellingen om te digitaliseren', aldus Kees Donkervoort, directeur van KPN Health. 'Met slimme en veilige ICT-oplossingen kunnen we samen met zorginstellingen de kwaliteit van de zorg verbeteren, de kosten van zorg in toom houden en - heel belangrijk - patiënten meer grip geven op hun eigen gezondheid. Een volwaardig ECG met behulp van een smartphone is hier een heel mooi voorbeeld van.'

Zorgverzekeraars vergoeden kosten

CardioSecur is binnen enkele maanden allereerst beschikbaar voor de 1100 Nederlandse huisartsenpraktijken die al klant zijn bij KPN Health. Kort daarna kunnen alle andere huisartsen in ons land gebruik maken van de nieuwe dienst. Huisartsen die ermee gaan werken krijgen de smartphone en de bijbehorende kabeltjes gratis in bruikleen.

Goedkoper

Op het moment dat een ECG wordt gemaakt, wordt deze vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraars. KPN heeft daarvoor afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Het tarief voor een hartfilmpje gemaakt met een smartphone of tablet ligt aanzienlijk lager dan dat van een ECG die gemaakt wordt in het ziekenhuis.

E-Zorg

De dienst wordt aangeboden door E-Zorg, leverancier van veilige zorgverbindingen en diagnostiek op afstand. Het bedrijf is een volledige dochteronderneming van KPN Health. Samen met Vital10 levert KPN Health op deze manier een bijdrage aan de verbetering van de zorg voor hartpatiënten door het versnellen van de diagnose.

