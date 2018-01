Kinderwens motiveert vrouwen met overgewicht gezond te leven

Het onder begeleiding verbeteren van de leefstijl van vrouwen met overgewicht en een kinderwens heeft positieve gevolgen voor hart en vaten. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door het AMC in Amsterdam en het UMCG in Groningen, dat gisteren is verschenen in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.