Antibiotica helpt niets bij verwijdering schroef of plaat

Bij wie een schroef of plaat uit hun been moet worden verwijderd heeft het toedienen van preventieve antibiotica geen enkele zin. 'Ze helpen niet tegen wondinfecties', zo concludeert AMC-onderzoeker Manouk Backes in haar onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd in de Journal of the American Medical Association (JAMA).

Nederlandse richtlijn

Op basis van haar conclusies wordt een Nederlandse richtlijn opgesteld die voorschrijft geen preventieve antibiotica te geven bij dit type ingreep. In Nederland verwijderen chirurgen jaarlijks bij achttienduizend mensen schroeven of platen die zij kregen vanwege een botbreuk.

Wondinfectie

Het aantal infecties dat na zo’n verwijdering optreedt, is opvallend hoog; één op de tien patiënten krijgt een wondinfectie. Artsen geven daarom regelmatig vóór aanvang van de operatie antibiotica, met de gedachte dat dit de kans op een wondinfectie terugdringt. Er bestaan geen Nederlandse of internationale richtlijnen die dit voorschrijven.

Geen verschil bij proefpersonen

Onderzoeker en chirurg-in-opleiding Manouk Backes onderzocht samen met traumachirurg Tim Schepers de effectiviteit van preventieve antibiotica bij deze ingreep. In een groep van vijfhonderd patiënten kreeg de helft van de proefpersonen antibiotica, de andere helft kreeg dat niet. Er bleek geen verschil; bij beide groepen trad even vaak een wondinfectie op.

Verlagen resistentie

Backes: ‘Het is geen onlogische gedachte om preventief antibiotica te geven. In de Verenigde Staten wordt dat standaard gedaan, maar hiervoor was geen wetenschappelijk bewijs. Met de uitkomst van ons onderzoek stellen we een richtlijn op, die zowel in Nederland als in het buitenland leidend wordt. Daarin adviseren we geen antibiotica als preventief middel te gebruiken bij het verwijderen van platen en schroeven. In het AMC zijn we al gestopt met het voorschrijven,’ aldus Backes. ‘We verlagen daarmee mogelijk ook de kans op resistentie.’

Op kweek

Waarom er zo vaak wondinfecties optreden bij de verwijdering van schroeven en platen, wordt verder onderzocht in het AMC. Zo ligt er een onderzoeksvoorstel om dit osteosynthetische materiaal, zoals orthopedische schroeven en platen, op kweek te zetten.

