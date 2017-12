Steeds meer kinderen blijken last te hebben van allergieën

In de afgelopen twintig jaar is het aantal kinderen met één of meer positieve allergietests gestegen van 41 naar 49 procent. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van kinderarts Paul Brand en Lukas Koet van het Isala Vrouw-kindcentrum.

Bloedtests

Koet en Brand bestudeerden de bloeduitslagen van 18.000 kinderen en vonden dus een gestage toename van allergische gevoeligheid in de bloedtests. Kortom, het immuunsysteem van kinderen verandert in de loop van de tijd.

Maar het was toch al lang bekend, dat steeds meer kinderen last hebben van allergieën? Brand: ‘Klopt, maar eerdere studies naar de toename van allergische ziekten keken vrijwel alleen naar de klachten van kinderen. Die nemen inderdaad toe in de tijd, maar dat kan ook zijn omdat artsen er meer alert op zijn. Ons onderzoek is het eerste dat over zo lange tijd met biologisch bewijs aantoont dat het aantal kinderen met allergische gevoeligheid stijgt met 1 procent per jaar.’

Prikkels

Bij kinderen van wie de huisarts of specialist vermoedt dat ze mogelijk allergisch zijn, wordt bloed afgenomen. Brand: ‘Wij meten dan de Immunoglobuline E (IgE) oftewel antistoffen tegen een aantal allergenen (zoals huisstof, pollen, melk en ei). Deze IgE antistoffen worden gemaakt door cellen in het immuunsysteem. Eigenlijk hebben we dit deel van het immuunsysteem om ons te beschermen tegen wormen en parasieten.

Maar door onze hedendaagse manier van leven – onze “westerse leefstijl” - komen die infecties veel minder voor dan vroeger. Sindsdien reageert dit deel van het immuunsysteem op prikkels waar het eigenlijk niet op zou moeten reageren: dat noemen we allergie.

Zo’n honderdvijftig jaar geleden bestonden allergieën nog bijna niet. En zou je het bloed bekijken van 18.000 kinderen in Afrika, dan zou je het ook veel minder tegenkomen. Allergische gevoeligheid is dus aandoening van deze tijd en van de westerse levensstijl.’

Westerse leefstijl

Helaas is niet bekend welk onderdeel van de westerse leefstijl dan verantwoordelijk is voor de toename van allergie, zegt Brand. ‘Daar heb ik geen pasklaar antwoord op. Wat wij wel weten is dat het niet ligt aan de vaccinaties en niet aan luchtvervuiling. Maar wat wel…daar wordt veel onderzoek naar gedaan.

Het zal waarschijnlijk een combinatie van veel factoren zijn, waarvan de meeste nog onbekend zijn. Een preventieprogramma zou natuurlijk fantastisch zijn, maar is nog ver weg. Behalve dat allergische klachten gewoon erg vervelend zijn, veroorzaakt het ook veel medische kosten.