Aantal recepten voor medicinale wiet in vijf jaar met ruim 400 procent toegenomen

Ook dit jaar hebben huisartsen weer meer recepten hiervoor uitgeschreven. Dit schrijft het Algemeen Dagblad woensdag op basis van cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). SFK publiceert de cijfers volgende week vrijdag in het het Pharmaceutisch Weekblad, maar de krant mocht ze alvast inzien.

Toename van 400 procent

Het aantal recepten voor medicinale cannabis is in vijf jaar tijd met ruim 400 procent toegenomen. Dit jaar hebben huisartsen meer dan 50.000 recepten met medicinale cannabis voor hun patiënten uitgeschreven, aldus de krant. Er is vooral een toename te zien voor cannabisolie die op recept bij de apotheek verkrijgbaar is.

Dirk Jan Kroon van SFK schat het aantal gebruikers van medicinale wiet op 8000, maar de beroepsvereniging van Nederlandse apothekers (KNMP) spreekt van 13.000 patiënten die cannabis gebruiken.

Huisartsen

Huisartsen vinden de vraag naar medicinale cannabis 'lastig', omdat het geen officieel medicijn is. In 2018 komt het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) met een 'standpunt' over de mediciale wiet. Monique Verduijn van het NHG tegen de krant: 'We adviseren huisartsen medicinale cannabis voor te schrijven als de patiënt met chronische klachten erom vraagt en als gangbare behandeling niet helpt of te veel bijwerkingen veroorzaakt.'