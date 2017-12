Kruidvat stopt verkoop zuigelingenvoeding vanwege salmonella

Deze producten werden vanaf juni 2017 in onze winkels verkocht. Tot deze maatregel is besloten, omdat op de productielocatie in Frankrijk waar één van de grondstoffen wordt geproduceerd een salmonella besmetting is aangetroffen. Een besmetting met deze bacterie kan leiden tot diarree, waarbij uitdroging het grootste risico vormt. In de overige varianten eigen merk babymelk wordt de betreffende grondstof niet gebruikt.



Als u in het bezit bent van babymelk met één van de onderstaande streepjescodes (zie onderzijde verpakking), gebruik deze dan niet:

• Kruidvat Extra Care H.A. 1 (0-6 maanden) 8717333139667

• Kruidvat Extra Care H.A. 2 (6- 12 maanden) 8717333139674



U kunt de producten naar één van onze Kruidvat-winkels terugbrengen.