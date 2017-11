Druk op verloskunde-afdelingen leidt tot gevaarlijke situaties

Meer dan driekwart van de verloskundigen maakt zich zorgen over de druk op verloskunde-afdelingen in ziekenhuizen, zo blijkt uit een enquête van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV).

Zij vroegen ruim 1200 verloskundigen naar hun ervaringen met bevallingen in Nederlandse ziekenhuizen. Een kwart van hen gaf aan dat de druk op bevallocaties zelfs tot gevaarlijke situaties leidt.

Van de 1057 verloskundigen met een eigen praktijk, meldt 75% dat zij het afgelopen jaar weleens zijn afgewezen bij een ziekenhuis in verband met een opnamestop. Dat betekent dat zij op het moment dat zij met een barende een plek in het ziekenhuis willen -vanwege medische redenen of op verzoek van de vrouw- daar niet terecht konden.

Gevaarlijke situaties

Naast dat het onrustig is voor een barende om van hot naar her gedirigeerd te worden, leveren de opnamestops ronduit gevaarlijke situaties op, menen 300 van de ondervraagde verloskundigen. Zelfs in medische situaties sturen ziekenhuizen verloskundigen soms een deur verder.



Als reden voor de weigering geeft de helft van de verloskundigen aan dat er sprake is van ruimtegebrek, volgens 40% gaat het om een personeelstekort, en 10% zegt dat het komt door een opnamestop op de afdeling Neonatologie of de Neonatale Intensive Care, waar pasgeborenen met een moeilijke start worden opgevangen.

Gebrek aan personeel

‘Populaire’ ziekenhuizen erkennen de drukte en werken aan oplossingen. Vooral in de regio’s Rotterdam en Amsterdam loopt het de spuigaten uit. Het Franciscus Gasthuis in Rotterdam gaf sinds januari 275 volmeldingen af. ‘Net zoals bijna alle ziekenhuizen in de Randstad hebben ook wij te maken met druk op de verloskunde-afdelingen,’ zo meldt hun woordvoerster. "Dit heeft te maken met sterke pieken in aanbod, toename in zorgzwaarte en krapte in de formatie als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt." Op dit moment werkt het ziekenhuis aan oplossingen.

Minister roept op: verloskundigen, doe melding bij de IGJ

Verantwoordelijk minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins, vindt het vervelend om te horen dat meer dan driekwart van de verloskundigen zich zorgen maakt over de druk op verloskunde-afdelingen. "Maar", meldt hij, "de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ, in oprichting red.) heeft mij laten weten dat zij tot op heden geen signalen heeft ontvangen dat de patiëntveiligheid in gevaar is. Ook zijn hierover geen calamiteiten gemeld." Hij vraagt de beroepsgroep: "Verloskundigen die hebben aangegeven dat er gevaarlijke situaties optreden, wil ik oproepen: doe melding bij de IGJ zodat de inspectie de signalen kan onderzoeken."