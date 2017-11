Verbetering kwaliteit van leven chronisch zieke kinderen

Zieke kinderen kunnen steeds sneller naar huis doordat veel medisch verpleegkundige handelingen thuis kunnen worden uitgevoerd. In sommige gevallen is de overgang van het ziekenhuis naar huis niet goed op elkaar afgestemd. Hierdoor is het chronisch zieke kind toch noodgedwongen vaker dan nodig terug in het ziekenhuis.

In de nieuwe aanpak wordt uitgebreid met de ouders besproken of ze hulp nodig hebben thuis. Ze krijgen hulpmiddelen om de zorg rondom hun kind thuis te kunnen regelen met de medische of psychosociale hulpverleners. Een acute hulplijn voor ouders en zorgverleners hoort hierbij. Als blijkt dat het nodig is komen kindzorgorganisaties of jeugdhulpmedewerkers ook aan huis. Hierdoor wordt de zorg vanuit de verschillende disciplines beter afgestemd op het kind en het gezin en biedt dit goede ondersteuning buiten de ziekenhuismuren voor kinderen met chronische lichamelijke aandoeningen die ook in psychosociaal opzicht kwetsbaar zijn. Kinderen kunnen hierdoor in hun eigen omgeving blijven, gewoon naar school gaan en met hun vriendjes spelen. Bovendien hoeven ze minder vaak terug naar het ziekenhuis.