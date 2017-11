Kinderen eten nog onvoldoende groente, fruit en vis

In deze enquête beantwoordt een ouder of verzorger vragen over de hoeveelheid fruit, groente en vis die zijn of haar kind eet. Deze opgegeven hoeveelheid is vergeleken met de richtlijnen van het Voedingscentrum, gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad (2015).

Volgens deze richtlijnen aten bijna 4 op de 10 kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 jaar in de periode 2014/2016 voldoende fruit, en ruim 4 op de 10 voldoende groente. Iets meer dan de helft van de kinderen in deze leeftijdscategorie at volgens de richtlijnen voldoende vis.

Jongere kinderen eten meer fruit, groente en vis

Jonge kinderen eten vaker voldoende fruit, groente en vis dan oudere kinderen. Bijna de helft van de kinderen van 1 tot 4 jaar at in 2014/2016 volgens de richtlijnen voldoende fruit. Bij kinderen van 4 tot 9 jaar en 9 tot 12 jaar was dat met respectievelijk ruim 4 op de 10 en 2 op de 10 lager. Hetzelfde beeld is bij groente en vis te zien. Vergeleken met de kinderen van 9 tot 12 jaar aten tweemaal zoveel kinderen van 1 tot 4 jaar voldoende groente. Voor vis zijn de verschillen kleiner.

Kinderen met hoogopgeleide ouder eten gezonder

Kinderen van 1 tot 12 jaar van wie de ouder of verzorger een hoog onderwijsniveau heeft, voldoen vaker aan de normen dan kinderen met een middelbaar of laagopgeleide ouder. Zo voldoen ruim 4 op de 10 kinderen met een hoogopgeleide ouder aan de fruitnorm, tegen ruim 3 op de 10 met een laagopgeleide ouder.