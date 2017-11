Aantal werkenden met een burn-out met 50 procent gestegen

Het aantal werkenden met een burn-out is in twee jaar tijd met 50 procent gestegen. Inmiddels zegt 15 procent van de nederlandse vrouwen een burn-out te hebben of te hebben gehad en 9 procent van de mannen. Twee jaar geleden was dat nog respectievelijk 9,4 procent en 6 procent. Voor het onderzoek hebben universiteit Nyenrode en het digitale tijdschrift Intermediair in het voorjaar 72.000 werkenden een enquête laten invullen. Dit schrijft de Volkskrant woensdag.

Gediagnosticeerde burn-outs

Het onderzoek is uniek omdat bij 92 procent van de gevallen de burn-out ook was vastgesteld door de huisarts. Andere onderzoeken gaven vooral de eigen beleving van de werkenden weer en richtten zich vooral op burn-outklachten en niet op door artsen gediagnosticeerde burn-outs, zo meldt de krant.

Tijdelijke contracten

Volgens Nyenrode-onderzoekerJaap van Muijen moet de toename van het aantal burn-outs gezocht worden in de 'wildgroei van de tijdelijke contracten: wie een vast contract heeft, of een partner met een vast inkomen, blijkt veel minder risico te lopen op een burn-out.