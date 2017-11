Sportblessures vooral onder wielrenners, mountainbikers, hardlopers en fitness

Het aantal sportblessures is iets gedaald. In 2016 werden 121.000 sportblessures op een Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) behandeld, blijkt uit cijfers van VeiligheidNL.

Opvallend is dat meer dan de helft van de geblesseerde sporters in de leeftijd van 4 tot 18 jaar is. De belangrijkste oorzaak van de blessures, in elke leeftijdscategorie, is vallen; van hoogte, door een sprong, struikelen of zwikken. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat letsel door vallen significant kan verminderen door te leren vallen.

Vallen belangrijkste oorzaak blessures

Vallen is ook bij jongeren de belangrijkste oorzaak van blessures. Bijna 60 procent van de geblesseerde sporters in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, raakte geblesseerd door een val, ten opzichte van 23 procent door contact met een object en 12 procent door lichamelijk contact. Echter blessures door vallen komen in bijna alle sporttakken voor, denk daarbij aan voetbal, paardrijden, hockey of tijdens de gymles.

Algemene cijfers

Het aantal SEH-behandelingen door sportblessures is 18 procent van het totaal aan alle letsels door ongevallen of geweld op de SEH. Voor een aantal sporten geldt dat het aantal SEH-bezoeken voor de behandeling van een blessure de afgelopen jaren stijgt, zoals wielrennen, mountainbiken, hardlopen, fitness en bewegingsonderwijs. Een mogelijke oorzaak hiervan is de stijging in het aantal beoefenaars van deze sporten. De meeste letsels zien we bij veldvoetbal (35.800 SEH-bezoeken) en bewegingsonderwijs (13.500). Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze sporten naar verhouding veel meer beoefend worden dan de andere sporten en om die reden een groot aantal blessures kennen.

De kosten

Ondanks dat de gezondheidswinst van sporten en bewegen groter is dan de zorg- en verzuimkosten van blessures, is het toch economisch voordelig om het aantal en de ernst van sportblessures terug te dringen. Want blessures die op de SEH-afdeling werden behandeld of tot ziekenhuisopname leidden, kostten in 2016 in totaal € 340 miljoen. De duurste sporttakken waren daarbij veldvoetbal (€ 104 miljoen), wielrennen (€ 60 miljoen) en paardrijden (€ 43 miljoen). Gemiddeld was een wielerblessure het duurst (€ 2.800 medische kosten, € 8.500 verzuimkosten).