Toename zorg voor psychische klachten in de huisartsenpraktijk

Mensen met psychische klachten worden steeds vaker in de huisartsenpraktijk behandeld. Bijna alle huisartsen in Nederland werken inmiddels samen met één of meerdere praktijkondersteuners GGZ, die steeds meer mensen met psychische problemen zien.

Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Tessa Magnée, uitgevoerd bij het NIVEL. Zij promoveert op 15 november 2017 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Binnen NIVEL Zorgregistraties worden routinematig zorggegevens verzameld via de informatiesystemen van huisartsen. Uit deze gegevens blijkt dat zowel huisartsen als praktijkondersteuners huisartsen GGZ (POH’s-GGZ) de laatste jaren steeds meer patiënten met psychische klachten op consult krijgen. In 2014 zagen huisartsen ongeveer 15% meer patiënten met psychische problemen dan in 2010. In deze periode werden bijna twee keer zoveel patiënten van de huisarts ook door een POH-GGZ gezien. De POH-GGZ neemt tot nu toe geen taken over van de huisarts, maar biedt vooral aanvullende zorg aan mensen die voorheen waarschijnlijk geen hulp zouden hebben ontvangen of die direct verwezen zouden zijn.

Gevolgen invoering basis-GGZ

Onderzoeker Tessa Magnée: “De versterkte huisartsenzorg voor psychische klachten lijkt aan een zorgvraag te voldoen. De recente ontwikkelingen zouden een preventieve werking kunnen hebben, en in het gehele systeem tot een kostenbesparing kunnen leiden.” Vervolgonderzoek moet aantonen hoe effectief de behandeling door de POH-GGZ is, en wat de gevolgen van de introductie van de POH-GGZ zijn voor het aantal patiënten dat behandeld wordt in de totale geestelijke gezondheidszorg. Ondanks dat huisartsen sinds de komst van de POH-GGZ meer behandelopties hebben, zijn zij de laatste jaren niet minder antidepressiva gaan voorschrijven.

Belangrijke(re) rol huisartsenpraktijk

In 2014 is in Nederland de basis-GGZ ingevoerd. Het doel van deze hervorming was om de doelmatigheid van de geestelijke gezondheidszorg te verhogen. Huisartsen mogen sinds 2014 alleen nog mensen met een hoog risico of een (vermoedelijke) psychiatrische stoornis doorverwijzen. Huisartsenzorg is namelijk laagdrempelig en goedkoper dan gespecialiseerde zorg. Voor de behandeling van mensen met psychische klachten krijgen huisartsen sinds 2008 ondersteuning van de POH-GGZ, een professional met expertise op het gebied van psychische problematiek. De POH-GGZ zoekt samen met patiënten uit wat er aan de hand is, en helpt hen tijdens een aantal gesprekken weer op weg. Zo kunnen steeds meer patiënten met (milde) psychische problemen binnen de huisartsenpraktijk behandeld worden.