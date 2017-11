Diabetes type 2 vaak samen met hart- en vaatziekten

Bijna 9 op de 10 diabetici ontvangen naast diabetesmiddelen ook medicatie tegen hart- en vaataandoeningen. Dit meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse met cijfers uit de Gezondheidsenquête en het register verstrekte geneesmiddelen.

Het CBS houdt jaarlijks een Gezondheidsenquête om een beeld te krijgen van de gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag van de bevolking. Zo wordt onder meer gevraagd of mensen langdurige lichamelijke klachten ervaren, waaronder diabetes. Op basis van de vragenlijst wordt onderscheid gemaakt tussen diabetes type 1 en type 2. Diabetes type 2 komt vaker voor met toenemende leeftijd. In 2014/2016 meldde 8 procent van de 45-plussers deze vorm van diabetes, en bijna 14 procent van de 75-plussers. Mensen van 45 jaar of ouder met diabetes ervaren hun gezondheid minder vaak als goed dan 45-plussers zonder diabetes: bijna 40 tegen ruim 71 procent.

Ook andere langdurige aandoeningen

Diabetes type 2 komt vaak samen voor met verschillende gezondheidsproblemen, vooral hart- en vaatziekten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Ruim 60 procent van 45-plussers met deze vorm van diabetes meldde - in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek - een hart- en vaat gerelateerde aandoening. Onder mensen zonder diabetes type 2 was dit 28 procent.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat (botten, gewrichten, spieren, pezen en zenuwen) komen ook relatief vaak voor onder diabetici: 56 procent, tegen 39 procentonder mensen van 45 jaar of ouder zonder diabetes type 2. Daarnaast worden ook huid- en nieraandoeningen en visuele beperkingen vaker gerapporteerd door diabetici.

Mensen met diabetes vaker hoge bloeddruk

Onder personen van 45 jaar of ouder met diabetes type 2 komt hoge bloeddruk (een aandoening aan hart en vaten) ruim twee keer zo vaak voor als bij degenen zonder diabetes: 56 procent tegen 25 procent. In de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar is het aandeel mensen met hoge bloeddruk onder diabeten zelfs bijna drie keer zo hoog als onder mensen zonder diabetes, zowel bij mannen als bij vrouwen. Bij 75-plussers is het verschil kleiner.

Geneesmiddelen bij diabetes

Uit registergegevens over verstrekte geneesmiddelen blijkt dat 9 procent van de bevolking van 45 jaar of ouder in 2015 geneesmiddelen ontving vanwege diabetes (insuline en andere bloedsuikerverlagende middelen). 10 procent van hen krijgt alleen insuline, 70 procent alleen andere bloedsuikerverlagende middelen en 20 procent krijgt beide.

Aan ruim 90 procent van de mensen met diabetesmiddelen werden ook een of meer geneesmiddelen verstrekt die gericht zijn op de behandeling van hart- en vaataandoeningen. Onder degenen zonder diabetesmiddelen is dit 50 procent. Dit beeld geldt voor alle leeftijdsgroepen, voor zowel mannen als vrouwen, en ook voor verschillende typen diabetesmiddelen.

Cholesterolverlagers zijn de meest voorgeschreven hart- en vaatmiddelen onder diabetici: bijna 80 procent van de mensen met zowel diabetesmiddelen als hart- en vaatmiddelen krijgt cholesterolverlagers.