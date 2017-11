Beatrixziekenhuis: 'dat bevestigt dat we op de goede weg zijn'

Het MC Slotervaart in Amsterdam-Nieuw-West staat dit jaar helemaal onderaan de AD Ziekenhuis Top 100. Op nummer 1 staat op rij het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Het is net als vorig jaar het beste ziekenhuis volgens de krant.

Het Beatrixziekenhuis voert de Ziekenhuis Top 100 aan met een ongekend hoge score: het haalt 90 procent van de punten die het kan halen, nog meer dan vorig jaar. Op vrijwel alle van de 36 kwaliteitskenmerken die meetellen voor de lijst scoort het goed.

Continu verbeteren

‘Voor de tweede keer nummer 1, dat bevestigt dat we op de goede weg zijn’, vertelt Michiel van Roozendaal, voorzitter van de Raad van Bestuur van Rivas Zorggroep. ‘Ook is het goed nieuws voor onze patiënten. Op alle fronten werken we continu aan verbetering van onze zorgverlening. Niet enkel op papier maar vooral dagelijks tijdens het verlenen van patiëntenzorg. Eerder behaalde ons ziekenhuis de accreditatie van kwaliteitssysteem Joint Commission International. Verder werken we binnen Rivas volgens de principes van Planetree, dé basis voor mensgerichte zorg. Dat werpt zijn vruchten af.’

Voor de Ziekenhuis Top 100 heeft het AD gekeken naar gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die ziekenhuizen verplicht aanleveren. Ziekenhuizen zijn beoordeeld op 36 aspecten die een doorsnede zijn van de behandeling in ziekenhuizen. De volledige lijst verschijnt zaterdag in de krant.