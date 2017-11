Operatie van borstreconstructie woensdagavond live op tv te zien

Uitleg

Plastisch chirurgen Erik Zonnevylle en Philip Juten voeren de operatie uit. Oncologisch chirurgen Ron Koelemij en Annemiek Doeksen geven uitleg aan het publiek en de kijkers over deze bijzondere operatie vanuit de centrale hal van het ziekenhuis. Presentatrice van het programma is Dionne Stax.

Reconstructie live te zien

De operatie begint al eerder op de dag en bestaat uit twee delen: de verwijdering van het borstklierweefsel en een reconstructie van de borst met eigen weefsel uit de buikwand. Het eerste deel van de operatie, dat wordt uitgevoerd door oncologisch chirurg Ron Koelemij, zal overdag worden opgenomen. Het tweede deel, de reconstructie van de borst, is live te zien tijdens de uitzending.

Informatief karakter

Dionne Stax zal gedurende de uitzending vragen van het aanwezige publiek rechtstreeks voorleggen aan plastisch chirurg Erik Zonnevylle in de operatiekamer. Daarnaast zal ze in gesprek gaan met oncologisch chirurgen Annemiek Doeksen en Ron Koelemij over de voor- en nadelen van deze operatie en de impact ervan op de kwaliteit van leven van patiënten.

Ook praat Dionne Stax met patiënten die al eerder een dergelijke operatie ondergingen. Verder is er in de uitzending aandacht voor het belang van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe behandeltechnieken bij borstkanker. Borstkanker wordt algemeen beschouwd als de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Een op de zeven vrouwen krijgt in de loop van het leven te maken met deze vorm van kanker.

Na de uitzending vindt nog een After Talk plaats met onder anderen plastisch chirurg Erik Zonnevylle, de oncologisch chirurgen en patiënten die eenzelfde operatie ondergingen vanwege borstkanker of dragerschap gen BRCA+.

Live vanuit de OK

De chirurgen van het St. Antonius Ziekenhuis doen regelmatig operaties voor publiek. Tijdens colleges en conferenties worden nieuwe technieken met studenten, collega’s en andere geïnteresseerden real time gedeeld. De operatiekamer is daarvoor ingericht met camera’s die het mogelijk maken over de hele wereld mee te kijken bij een operatie.

De chirurgen werken graag mee aan de uitzending. Met deze live-uitzending kunnen zij een realistisch beeld geven van het verloop van een borstreconstructie met lichaamseigen weefsel. Annemiek Doeksen: 'Vanuit mijn dagelijkse praktijk weet ik dat vrouwen graag goed geïnformeerd willen zijn over de mogelijkheden. Borstkanker komt bij 1 op de 7 vrouwen voor en Operatie Live is een mooie manier om patiënten voor te lichten. We laten een bijzondere techniek zien en het is goed dat vrouwen weten dat dit er is.'

Ook de patiënt die de operatie ondergaat werkt graag mee aan de uitzending: 'De mogelijkheden ten aanzien van reconstructie zijn voor mij een lange zoektocht geweest. Vrouwen die voor dezelfde keuze staan als ik, moeten weten dat deze mogelijkheid bestaat. Ik hoor steeds vaker ‘als ik dit geweten had, dan dat ik dit ook gewild’. Hopelijk helpt dit programma en bijbehorende informatie bij de afwegingen die vrouwen met borstkanker moeten maken.'

Het St. Antonius Ziekenhuis werkte al eerder mee aan Operatie Live (externe link). In 2010 werd de allereerste Operatie Live (een openhartoperatie) vanuit het St. Antonius Ziekenhuizen uitgezonden.

Tweede scherm

Nieuw bij deze editie van Operatie Live is het tweede scherm. Op www.maxvandaag.nl/operatielive is het mogelijk om rechtstreeks door de ogen van plastisch chirurg Erik Zonnevylle mee te kijken. Tijdens de operatie draagt hij een hoofdcamera.