Miljoenen door KWF beschikbaar gesteld voor 73 nieuwe onderzoeken

'De projecten beslaan de gehele breedte van de kankerbestrijding: verbeterde opsporing van kanker, nieuwe innovatieve behandeltechnieken en betere nazorg voor kankerpatiënten. De projecten zijn geselecteerd op basis van hun wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie', aldus KWF.

Kankerpatiënten leven langer

Toen KWF in 1949 werd opgericht was 5 jaar na de diagnose kanker nog slechts 25% van de patiënten in leven. Dankzij onderzoek is dat getal inmiddels gestegen naar 62%. 'Het geeft aan hoe belangrijk kankeronderzoek is. Maar meer nog laten deze cijfers zien dat we er nog lang niet zijn', aldus KWF-directeur Michel Rudolphie.

Investeren

'Ons ideaal is immers dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker. Daarom blijven we de opgehaalde euro’s van onze donateurs investeren in de beste oncologische projecten.' Ieder jaar zijn er meerdere financieringsrondes.

Van laboratorium naar patiënt

De 42 miljoen euro gaat naar verschillende fasen van kankerbestrijding. KWF ondersteunt 26 projecten met een totaalbedrag van 11 miljoen euro om behandeling en het opsporen van kanker te verbeteren.

Fundamenteel onderzoek

En met een totaalbedrag van 21 miljoen euro worden 38 projecten gesteund die zich richten zich op fundamenteel onderzoek, waarmee we meer te weten komen over het ontstaan van kanker. Een voorbeeld daarvan is het project van professor Sjaak Neefjes: in het LUMC onderzoekt hij het mogelijke verband tussen voedselvergiftiging en darmkanker.

Voor het eerst gaat er structureel geld naar projecten die de meest recente ontdekkingen in de praktijk brengen. Zo hebben zorgverleners en patiënten de beschikking over de nieuwste behandelmethodes en inzichten die uit onderzoek zijn verkregen.

Daarnaast komt er geld beschikbaar voor infrastructurele initiatieven. Hierbij gaat het om voorzieningen die ondersteuning bieden aan het oncologische onderzoek in Nederland. Bijvoorbeeld het aanleggen van databases en biobanken voor grootschalige dataverwerking en -analyse.

In deze categorie komt 9 miljoen euro beschikbaar voor 7 projecten. Zo slaan onderzoekers uit Groningen en Maastricht de handen ineen om een landelijke IT-infrastructuur op te zetten voor protonenbestraling: een nieuwe, gerichtere vorm van radiotherapie.

Pink Ribbon & Alpe d’HuZes: cancer on a chip

Vanuit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds wordt bijna 9 miljoen euro aan kankeronderzoek besteed. Dit bedrag komt ten goede aan 22 projecten, waaronder 10 Bas Mulder Awards voor jonge, talentvolle onderzoekers en 8 Unieke Hoogrisicoprojecten voor baanbrekende onderzoeksideeën. Een voorbeeld van zo’n Uniek Hoogrisicoproject is het ‘cancer on a chip’-onderzoek van dr. Dik van Gent (ErasmusMC).

Hij gaat geneesmiddelen testen in kleine apparaatjes gevuld met kweekvloeistof, waaraan dunne plakjes tumorweefsel toegevoegd kunnen worden. Deze chips moeten het mogelijk maken om voor elke patiënt te bepalen of een behandeling zal aanslaan of niet. Voor de ontwikkeling van deze techniek komt ruim 170.000 euro beschikbaar uit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds’.

Samen met Pink Ribbon kent KWF bovendien ruim een miljoen euro toe aan 2 nieuwe projecten op het gebied van borstkankeronderzoek. Zo ontwikkelt prof. Flora van Leeuwen (NKI) een model om voor elke borstkankerpatiënt het risico op hart- en vaatziekten na behandeling vast te stellen.