Ohio State University ontwikkelt technologie voor regeneratieve geneeskunde

Revolutionair

De revolutionaire technologie kan worden gebruikt om gewond weefsel of de herstelfunctie van verouderend weefsel te repareren, met inbegrip van organen, bloedvaten en zenuwcellen. Resultaten van de regeneratieve geneeskunde studie zijn gepubliceerd in het tijdschrift Nature Nanotechnology.

Nanochip-technologie

'Door gebruik te maken van onze nieuwe nanochip-technologie, kunnen gewonde of verdachte organen worden vervangen. We hebben aangetoond dat huidcellen uitermate geschikt zijn om deze te 'herprogrammeren' tot cellen van organen die beschadigd zijn', zegt Dr. Chandan Sen, directeur van Ohio State's Center for Regenerative Medicine & Cell Based Therapies , die de studie met leidde samen met James Lee, professor in chemische en biomoleculaire engineering van Ohio State's College of Engineering in samenwerking met Ohio State's Nanoscale Science and Engineering Center.

Muizen

Onderzoekers bestudeerden muizen en varkens in deze experimenten. In de studie waren onderzoekers in staat om huidcellen te herprogrammeren om vaatcellen te worden in gewonde pootjes van de muizen waar de normale bloedstromen ontbraken.

Week

Binnen een week verschenen actieve bloedvaten in het pootje, en in de tweede week was het pootje geheel hersteld. Bij laboratoriumtests bleek deze technologie ook te werken wanneer men huidcellen in het lichaam van de muizen herprogrammeerden in zenuwcellen die vervolgens werden geïnjecteerd in het hersenbeschadigde gebied van de muizen om hen te helpen te herstellen van een beroerte.