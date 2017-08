Primeur: UMC Utrecht plaatst biologische hartklep bij patiënt

Het UMC Utrecht heeft een primeur in de Benelux met het plaatsen van een speciale biologische hartklep die vooral voor jongere patiënten een grote vooruitgang is. Cardiothoraxchirurg Willem Suyker heeft de klep geplaatst: “Deze klep is een doorbraak voor de chirurgische behandeling van hartklepafwijkingen, met name voor mensen met een actieve levensstijl.”