Reinaert Kliniek Maastricht en Sittard door IGZ op vingers getikt

Bevel in 2017

De inspectie had in mei 2017 een bevel opgelegd. Reinaert Kliniek moest direct stoppen met kinderen onder de drie jaar te opereren. Oudere kinderen mocht de kliniek alleen opereren onder bepaalde voorwaarden. Borstimplantaten mocht de kliniek alleen inbrengen in een operatiekamer die aan vereiste voorwaarden voldeed. Aan het schoonmaken van operatie-instrumenten werden eisen gesteld. Het bevel werd beëindigd nadat de kliniek deze punten verbeterd had.

Aanwijzing

De kliniek kon echter niet aantonen dat ze deze zaken blijvend goed geregeld had. Daarnaast zag de IGZ tijdens het bezoek in mei van dit jaar nog een aantal andere problemen. Daarom heeft de inspectie de instelling een aanwijzing opgelegd voor de periode van drie maanden.

Reinaert Kliniek moet onder meer duidelijk maken dat de afspraken over operaties van kinderen worden nageleefd en hoe dat gebeurt. Ervoor zorgen dat operaties alleen uitgevoerd worden in een operatiekamer die daarvoor geschikt is. Zorgen voor een scholing in reanimatie voor alle zorgverleners.

Zorgen voor een overzicht van zorgverleners die bevoegd en bekwaam zijn om met medische apparatuur te werken. Werk maken van een beschikbaar OK-verslag na elke operatie en zorgen voor een goede hygiëne bij gebruik van instrumenten en bij medewerkers om infecties te voorkomen.

Voor 1 oktober 2017

De Reinaert Kliniek moet de gevraagde verbeteringen uitvoeren. Dat moet gebeuren voor 1 oktober 2017. Doet de kliniek dat niet, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opleggen.