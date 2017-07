Zorgautoriteit doet aangifte tegen ggz-instelling Vitalis om valse e-mail

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft aangifte gedaan van vermeende valsheid in geschrifte en/of oplichting door een ggz-instelling.

Deze zorgverlener kwam onlangs in het nieuws, omdat zij onder meer yoga, meditatie en massages wilde declareren als onderdeel van een psychiatrische behandeling.

Na de publicatie van een kritisch artikel hierover in een landelijk dagblad verzocht de ggz-instelling de NZa haar te helpen het vertrouwen van zorgverzekeraars terug te winnen door te stellen dat zij correct declareert. De NZa ging niet op dit verzoek in en heeft de instelling per e-mail laten weten niet te bemiddelen.

De commercieel directeur van de instelling heeft deze e-mail van de NZa vermoedelijk aangepast. Met de aangepaste e-mail lijkt de directeur een factoringsbedrijf ervan te willen overtuigen dat de NZa vindt dat de instelling de regelgeving niet overtreedt. In de originele mail van de NZa komt dat niet aan de orde. Op het moment dat het factoringsbedrijf hierover contact opnam met de NZa, kwam aan het licht dat de inhoud van de e-mail niet overeenkomt met het origineel.

De NZa heeft geen toestemming gegeven om de inhoud van de e-mail aan te passen en die versie te gebruiken als een bericht van de NZa. De NZa staat niet achter de inhoud hiervan en heeft op 22 juni 2017 aangifte gedaan.