Zevenvoudige dementiesubsidie voor onderzoekers Erasmus MC

Volop onderzoek

Opgeteld gaat het voor het Erasmus MC om een uitzonderlijk groot bedrag: zo'n € 6 miljoen. De reeks subsidies is verleend door ZonMw, namens het ministerie van Volksgezondheid (VWS) in het kader van het Deltaplan Dementie. Tegen dementie bestaat nog geen genezend medicijn, wel wordt er nationaal en internationaal volop onderzoek naar verricht, ook in Rotterdam.

Aanknopingspunten

Dr. Janne Papma, coördinator van het Alzheimercentrum zuidwest Nederland: "We zijn ontzettend blij met de steun. Ons onderzoek is gericht op onder meer de onderliggende mechanismen van de ziekten, aanknopingspunten vinden voor medicatie, maar ook op het verbeteren van de diagnostiek. Met de subsidies kunnen we onze onderzoeken voortzetten en zelfs uitbreiden."

Rol van darmflora

Papma noemt als voorbeelden van nieuw onderzoek: de rol van de darmflora bij het ontstaan en voorkomen van dementie en het verbeteren van de diagnostiek van dementie bij migranten. Zij benadrukt dat de onderzoeken niet los van elkaar staan, maar een geheel vormen.

Amsterdam, Groningen

Het toegekende bedrag zullen de Rotterdamse researchers bij sommige projecten delen met collega's uit Amsterdam (VUmc), Groningen (UMCG) en Radboudumc (Nijmegen). De subsidies vormen onderdeel van het ZonMw-onderzoeksprogramma Memorabel.

Overzicht studies

Hieronder een overzicht van de gehonoreerde studies, met de onderzoeker, de Engelstalige titel en het toegekende bedrag:

* Dr. Janne Papma, 'Intercultural dementia diagnostics and care in the memory clinic', € 420.000.

* Dr. Janne Papma, 'The diagnostic challenge of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer's disease', € 830.000, samen met VUmc.

* Prof. Cock van Duijn, 'Understanding the role of the gut microbiome in the pathogenesis and prevention of dementia', € 1,4 miljoen, samen met VUmc.

* Prof. John van Swieten, 'Searching for somatic de novo mutations in semantic dementia', € 880.000.

* Prof. John van Swieten, 'Neuroimaging and fluid biomarkers predicting conversion and disease progression in mutation carriers of genetic frontotemporal dementia', € 860.000.

* Dr. Meike Vernooij, 'Amyloid pathology and vascular disease in focus: exploring interaction in two pathways towards neurodegeneration', € 900.000.

* Dr. Meike Vernooij, prof. Arfan Ikram, 'Social factors in cognitive decline, towards an early intervention approach', € 750.000, samen met UMCG en Radboudumc.

