Basispakket zorgverzekering in 2018 verder uitgebreid

In 2018 wordt het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid. Dit staat in het pakketbesluit waarmee de ministerraad vrijdag op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd. In juni bespreekt het Tweede Kamer het voorstel. Daarna wordt het besluit definitief vastgesteld.

Artrose heup- en kniegewrichten

Er verdwijnen geen behandelingen uit het pakket, wel komt er een bij. Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen met oefentherapie vergoed. Ook krijgen oncologiepatiënten die behandeld worden met immuuntherapie vanaf volgend jaar een vergoeding voor het zittend ziekenvervoer van en naar de behandeling.

Meer behandelingen

Naast het jaarlijkse pakketbesluit met wijzigingen per 1 januari, stromen er ook gedurende het jaar nieuwe medicijnen en behandelingen het pakket in. Zo is het pakket de afgelopen tijd ook uitgebreid met onder andere nieuwe medicijnen tegen hepatitis C en voorwaardelijk met een nieuwe behandeling van erfelijke borstkanker en zenuwstimulatie bij ernstige verstopping van de darmen.