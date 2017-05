IGZ beoordeelt 8 van 55 vaststellingsovereenkomsten als zwijgcontract

'Van acht vaststellingsovereenkomsten heeft de inspectie geoordeeld dat er inderdaad ongewenste afspraken in staan', aldus IGZ. Het gaat om overeenkomsten tussen personen en zorginstellingen met één of meer afspraken die een belemmering vormen voor openheid en transparantie in de zorg.

Op 7 april 2016 riep de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mensen die een mogelijk ‘zwijgcontract’ hadden getekend op zich te melden bij de inspectie. Mensen konden zich anoniem melden. De inspectie garandeerde hen volledige vertrouwelijke behandeling. Het belang en het eerbiedigen van de privacy voor de melders staan voorop. Daarom maakt de inspectie niet bekend wie de melders of betrokken zorgaanbieders zijn.

Belangrijkste conclusies

De inspectie ontving in de periode van april 2016 tot 1 april 2017 55 meldingen. De meldingen zijn afkomstig uit de hele zorgsector. De inspectie heeft in acht zaken vastgesteld dat er sprake was van ongewenste afspraken. Eén van de meldingen ging over een niet-gemelde calamiteit. Hier is een boete voor opgelegd.

Waarschuwingen

In de recente zaken (na 2012) heeft de inspectie het bestuur hierop aangesproken en een waarschuwing gegeven. Deze waarschuwing is ook schriftelijk gegeven. Het bestuur is verteld dat als de zorgaanbieder nogmaals ongewenste afspraken maakt, de inspectie een bestuursrechterlijke maatregel zal opleggen.

In de oudere zaken (van voor 2012) heeft de inspectie de zorgaanbieder een brief gestuurd. Hier stond dat zij zich moet onthouden van het maken of aanbieden van ongewenste afspraken. Zo niet, dan zal de inspectie een bestuursrechterlijke maatregel opleggen.